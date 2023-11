Lavoro e formazione, "Smart Job" apre i battenti a Giugliano

Giugliano. Attività di ricerca e selezione del personale per le aziende, somministrazione di lavoro, intermediazione, ricollocazione professionale e politiche attive. Parliamo di SmartJob l’agenzia per il lavoro di tipo generalista che ha aperto i battenti a Giugliano con una filiale in via Aniello Palumbo.

La presentazione ufficiale del progetto ha avuto luogo presso la sede alla presenza di figure istituzionali comunali, regionali e parlamentari rappresentanti del territorio.

Presenti i sindaci dell’area nord di Napoli.