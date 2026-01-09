Lavori sulla circumvallazione esterna, traffico a fasce e percorsi alternativi: ecco quando e dove

Sono in programma interventi di manutenzione lungo la Strada Provinciale 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli”, con conseguenti limitazioni temporanee alla circolazione. I lavori si svolgeranno tra giovedì 8 e sabato 10 gennaio 2026, secondo un calendario studiato per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti. Le operazioni non saranno eseguite in contemporanea e interesseranno diversi tratti dell’arteria, con chiusure parziali e deviazioni obbligatorie.

Chiusure notturne in direzione Est

Nel tratto in direzione Est verso via Lago Patria, la SP1 sarà interessata da limitazioni nelle notti tra l’8 e il 10 gennaio, nella fascia oraria 02:00–05:00. Per chi proviene da Ovest, l’uscita consigliata è allo svincolo SP1 verso la SS7 Quater in direzione Sud. Da qui si dovrà proseguire su via Madonna del Pantano, imboccare lo svincolo Varcaturo/Base Nato e, alla rotonda, prendere la terza uscita su via Ripuaria. Successivamente, svolta a sinistra verso Roma (SS7 Quater) e poi a destra per rientrare sulla SP01 Asse Mediano in direzione Giugliano.

Rampa di uscita chiusa il 9 gennaio

Per l’intera giornata di venerdì 9 gennaio, dalle 09:00 alle 18:00, sarà chiusa la rampa di uscita SP1 in direzione Sud-Est. Chi è diretto verso via Domiziana (SS7 Quater Sud) dovrà svoltare a destra su via Madonna del Pantano in direzione Sud, fino all’incrocio con via Signorelli a Patria. Da qui, svolta a destra, inversione di marcia tramite le traverse laterali e rientro su via Madonna del Pantano per proseguire verso la Tangenziale di Napoli e la SS7 Quater.

Stop anche alla rampa di immissione

Sempre nella giornata del 9 gennaio, dalle 09:00 alle 18:00, sarà interdetta anche la rampa di immissione sulla SP01 in direzione Est. Il percorso alternativo prevede di proseguire su via Madonna del Pantano verso Nord, svoltare a destra su via Lago Patria e, alla rotonda, prendere la terza uscita su via Lago Patria Ripuaria. Dopo aver raggiunto Varcaturo/Base Nato, alla successiva rotonda si dovrà imboccare nuovamente la terza uscita su via Ripuaria, svoltare a sinistra verso Roma (SS7 Quater) e poi a destra in direzione Giugliano per rientrare sulla SP01.