Miriana Trevisan è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Ha 49 anni ed è originaria di Napoli. Sin da giovanissima, lavora nel mondo dello spettacolo: la sua prima apparizione in tv risale ai tempi di “Non è la Rai”. Successivamente, ricopre il ruolo di velina a “Striscia la notizia” e partecipa ad altre importanti trasmissioni come “La Corrida” e “La ruota della fortuna”. E’ stata sposata con il cantante Pago per oltre 10 anni: la coppia ha avuto un figlio, Nicola, nel 2009.

Miriana Trevisan: età, figlio, compagno, Pago

Miriana Trevisan ha 49 anni, è nata a Napoli il 7 novembre 1972, sotto il segno dello Scorpione. Sin da piccola, sognava di entrare nel mondo dello spettacolo. E’ alta 170 cm e pesa 61 kg.

Miriana Trevisan stata sposata con il cantante Pago per oltre 10 anni: si sono separati nel 2013. Dalla loro unione, è nato il figlio Nicola, nel 2009. Il marito le ha dedicato una delle sue hit più famose, la canzone “Parlo di te”. Successivamente, ha avuto una storia d’amore con lo scrittore Giulio Cavalli. La relazione è terminata per divergenze caratteriali ma anche per il fatto che il compagno fosse sotto scorta, per il suo impegno contro la Mafia: l’allarmismo dovuto alla professione che svolgeva, non consentiva a Miriana di vivere serenamente. Si sono lasciati nel 2019, periodo in cui sembrava che la coppia volesse sposarsi.

Miriana Trevisan: carriera, Grande Fratello Vip

Miriana è diventata famosa da giovanissima: la showgirl ha iniziato la sua carriera quando fu scelta per partecipare al programma “Non è la Rai”. Nel 1994, diventa la Velina mora del tg satirico “Striscia la notizia“ di Antonio Ricci. Successivamente, ha partecipato a “Paperissima sprint” nel 1995, “La Corrida” con Corrado, “La ruota della fortuna” con Mike Bongiorno e “L’Isola dei famosi” nel 2007.

Attualmente, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Durante la permanenza all’interno della casa, ha vissuto un momento di complicità con Nicola Pisu: dopo un bacio scambiato per gioco, i due si sono avvicinati e hanno più volte dormito abbracciati, senza che accadesse nulla di più. Il rapporto è andato avanti tra alti e bassi: l’intesa è cresciuta sempre di più ma Miriana ha confessato di vederlo troppo piccolo per instaurare una relazione. Nicola ha rispettato i suoi tempi, non forzandola, ma allo stesso tempo diversi sono stati le discussioni e i successivi chiarimenti tra i due.

Al momento, sembra esserci un feeling tra Miriana e Biagio D’Anelli, neo concorrente del Gf Vip, entrato lo scorso lunedì: dopo le immagini dei due insieme sotto le coperte, ne sono arrivate di nuove che testimoniano la crescente intesa. I due si stuzzicano costantemente e si scambiano gesti affettuosi.

Miriana Trevisan: Instagram

Miriana Trevisan è molto seguita sui social. I suoi follower sono quasi 200mila: tra gli scatti condivisi con i suoi fans, anche quelli relativi alla vita privata e al figlio Nicola.