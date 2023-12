Sfuggito a un ordine di custodia cautelare, è stato rintracciato e arrestato al centro commerciale Campania mentre faceva shopping natalizio. A finire in manette il 26enne Roland Bici.

Latitante sorpreso a fare shopping natalizio al Campania, arrestato

Era ricercato dal 19 luglio 2023, quando era sfuggito a un provvedimento emesso dal tribunale di Vallo della Lucania per il reato di furto aggravato in concorso. Sabato sera è stato avvistato da due militari in borghese che l’hanno riconosciuto. I carabinieri – un maresciallo in servizio ad Acerra e un altro che lavora nella scuola allievi di Firenze – l’hanno notato mentre passeggiava tra i corridoi del centro commerciale.

È bastato poco, per loro, riconoscere in quel volto quello del 26enne inserito nella lista d “Catturandi”. Da lì è scattata la segnalazione alla Sezione Operativa di Castello Di Cisterna. I colleghi dei due marescialli non impiegano molto a raggiungere il centro commerciale. Il servizio di polizia giudiziaria si organizza via smartphone e dopo qualche minuto l’uomo viene bloccato. L’arrestato ora è in carcere in attesa di giudizio.