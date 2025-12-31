Latitante per spaccio scovato su una barca: blitz dei Carabinieri al Borgo Marinari

I Carabinieri della Stazione di Napoli Scampia hanno rintracciato e arrestato un catturando ricercato dallo scorso 2 dicembre 2025, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si era reso irreperibile dopo l’emissione del provvedimento giudiziario, dando avvio a una complessa attività investigativa finalizzata alla sua localizzazione.

Indagini e intercettazioni per ricostruire i movimenti

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma, si sono sviluppate attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, affiancati da attività tecniche di intercettazione. Grazie a questo lavoro, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire i movimenti del soggetto ricercato e a individuare il luogo in cui si nascondeva.

Bloccato al Borgo Marinari mentre tentava la fuga

Il latitante è stato localizzato nella zona del Borgo Marinari, dove si trovava a bordo di una barca. I militari sono intervenuti nel momento in cui l’uomo stava per darsi alla fuga dal molo utilizzando un’autovettura. Determinante l’intervento tempestivo dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto, nonostante il tentativo di allontanarsi con l’aiuto di un uomo e una donna, presenti a bordo del veicolo con lui. L’uomo è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sulla posizione delle altre persone coinvolte nel tentativo di fuga.