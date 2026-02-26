Latitante da due anni catturata a Castel Volturno: in manette 44enne

È stata rintracciata e arrestata a Castel Volturno, nel casertano, Carmela Caiazzo, 44enne napoletana latitante dal 2022. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, nell’ambito di una mirata attività investigativa coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.

Arresto su ordine di carcerazione

I militari dell’Arma hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale partenopea nei confronti della donna, condannata in via definitiva alla pena di 4 anni, 2 mesi e 26 giorni di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La 44enne era irreperibile da tempo ed è stata localizzata nel territorio di Castel Volturno al termine di specifiche attività investigative.

Condanna per peculato e omissione di atti d’ufficio

La condanna riguarda i reati di peculato e omissione di atti d’ufficio. Secondo quanto accertato in sede giudiziaria, la donna, in qualità di tutrice del fratello, si sarebbe resa responsabile di ripetute sottrazioni di somme di denaro tra il 2010 e il 2015.

Le condotte contestate sarebbero avvenute in violazione dei doveri derivanti dalla nomina ricevuta dal Giudice tutelare competente, con l’indebita appropriazione di fondi destinati alla persona assistita. Dopo le formalità di rito, Carmela Caiazzo è stata condotta presso un istituto penitenziario per l’espiazione della pena definitiva.