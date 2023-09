Si era reso irreperibile per sei mesi, ma i Carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo. Almeno fino a oggi, quando Salvatore De Vitale, 58enne di Secondigliano, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e arrestato dai militari dell’Arma. Lo scorso marzo, la Procura di Bolzano infatti aveva emesso a suo carico un ordine di carcerazione per ricettazione ma da allora aveva fatto perdere le sue tracce.

Latitante da 6 mesi, catturato a Secondigliano: arrestato mentre attraversava strada

Gli uomini della Benemerita, in prima linea nel web patrolling, hanno monitorato i flussi finanziari e social riuscendo a scovare De Vitale.

L’uomo non si era mai allontanato da Secondigliano e si muoveva tra le strade cittadine con il suo scooter. Questa mattina sarebbe dovuta avvenire la sua cattura ma il 58enne ha “anticipato” i Carabinieri. Mentre gli uomini della benemerita erano pronti ad utilizzare attrezzature all’avanguardia per la cattura, De Vitale è stato sorpreso e riconosciuto, grazie agli elenchi delle persone da ricercare, mentre attraversava tranquillamente via Dante. A quel punto sono scattate le manette.

Pare che il 58enne fosse appena uscito di casa e che stesse andando a recuperare proprio il mezzo a due ruote. L’uomo è stato quindi arrestato: ora dovrà scontare una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione.