L’ASL NA2 Nord inaugura il nuovo centro di accoglienza e ascolto a bassa soglia nei locali della Parrocchia San Pio X

Un nuovo spazio di accoglienza per chi vive ai margini: è stato inaugurato a Giugliano, nei locali della Parrocchia di San Pio X, il centro “Drop In”, un luogo dove persone con alle spalle storie di povertà e dipendenze possono trovare ascolto, assistenza e un pasto caldo. Il progetto dall’Asl Napoli 2 Nord ha affidato per due anni la gestione alla Cooperativa sociale “Fuori di Zucca”. La parrocchia non solo ospiterà il servizio, ma potrà segnalare all’Asl ha bisogno di sostegno e presa in carico. Un’iniziativa che, come sottolinea la dottoressa Ortega, in rappresentanza del dottor Auriemma, direttore del SerD di Giugliano, rappresenta “un presidio fondamentale di prossimità e dignità sociale” per tutto il territorio.