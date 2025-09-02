Logoteleclubitalia

Lasciato sulla Telesina dopo un caffé: ricercato di Giugliano fermato e arrestato dai Carabinieri

Una semplice uscita con un conoscente si è trasformata in un arresto per Alfredo Nuzzolese, 50 anni, originario di Giugliano, sul quale pendeva un ordine di carcerazione.

I due – come spiega Edizione Caserta – avevano effettuato una sosta in un’area di servizio lungo il tratto tra Caianello e Pietravairano. Dopo un caffè, l’accompagnatore è ripartito lasciando l’uomo da solo, in circostanze che fanno pensare a una decisione voluta più che a una svista. Rimasto senza mezzi, Nuzzolese ha imboccato a piedi la statale Telesina, probabilmente nel tentativo di fermare qualcuno o trovare un passaggio.

La sua presenza, insolita su quel tratto, ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri, che lo ha fermato per un controllo. Dalle verifiche è emerso che l’uomo era ricercato per due condanne definitive, una per truffa e l’altra per spaccio di stupefacenti, e doveva scontare una pena residua di due anni. Accompagnato in caserma per le procedure, è stato poi trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà fino al termine della detenzione. Un episodio singolare che, nato da una pausa apparentemente ordinaria, si è concluso con la fine della sua libertà.

