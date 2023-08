E’ finita – suo malgrado – sulla bocca di tutti Cristina Seymandi, l’ex compagna di Massimo Segre, accusata nel corso di una festa pubblica di aver ripetutamente tradito il finanziere torinese. Il video che mostra il professionista 64enne leggere davanti a 150 invitati una lettera in cui augura la felicità di Cristina con il suo amante – un noto avvocato della zona – è diventato virale in rete.

Mollata in pubblico dopo tradimento, lei risponde: “E’ un uomo vendicativo. Non mi ha scalfito”

Ma facciamo un passo indietro. Il filmato risale al 27 luglio, giorno tra l’altro del compleanno della Seymandi. In quella circostanza, Segre ha organizzato un incontro per annunciare le imminenti nozze con quella che era diventata la sua compagna dal 2020. In realtà era un’imboscata. Una volta presa la parola, il finanziere ha infatti svelato i presunti tradimenti della donna e ha troncato la relazione sottolineando di averle persino regalato un viaggio a Mykonos da condividere con l’altro uomo.

“Una doccia ghiacciata – la definisce la Seymandi, raggiunta telefonicamente da La Stampa – I giorni dopo la festa non ho dormito. Lui deve essere stato preso in mezzo da qualcuno, ha deciso di fare una figuraccia lui per primo, che è un personaggio di primo piano. Pensi che quando se n’è andato, ed era casa sua, ha dovuto farlo accompagnato da quattro body guard: aveva orchestrato tutto».

A proposito dell’avvocato con cui avrebbe tradito Massimo Segre resta vaga. «Vi assicuro che le persone che lui ha citato sono tutti fantasmi. E, a proposito di tradimenti, lui deve pensare a se stesso in primis». E poi aggiunge: «Lui è un uomo molto vendicativo. Ma io non mi sento scalfita. La verità verrà fuori. E ripeto mi spiace forse più per lui che per me. E poi per tutte le persone che sono venute fuori attorno a questa vicenda che in realtà non c’entrano nulla».

I due, dopo quella sera, non si sono più visti né sentiti, ma resta in piedi il rapporto di lavoro esistente. Nel corso dell’intervista, la 47enne fa una pesante allusione allo stesso Segre in merito ai tradimenti: «Senti da che pulpito viene la predica». Le infedeltà erano reciproche? Non è dato sapere. Ma la Seymandi è convinta che Segre sia stato “manipolato” da qualcuno. Nonostante la profonda delusione per l’accaduto, conclude però che si goderà le vacanze. Che ovviamente non sono a Mykonos. «Voglio riposarmi. Ma non pensatemi stracciata. Non me l’aspettavo, questo sì, ma ci vuole ben altro per piegarmi».