Organizza una festa per annunciare le nozze. Ma quando prende la parola scarica la fidanzata e la invita ad andare a Mykonos con l’amante. E’ quanto ha fatto Massimo Segre, figura di spicco della finanza torinese, legato a Carlo De Benedetti. Lei invece è Cristina Seymandi, ex collaboratrice della sindaca Chiara Appendino e poi candidata al consiglio comunale.

Festa per annunciare le nozze, noto finanziere: “Mi hai tradito, vai a Mykonos con l’amante”

La vicenda risale a qualche settimana fa. Massimo Segre ha convocato 150 persone tra amici e parenti per annunciare un imminente matrimonio in autunno. Quando però il finanziere ha afferrato il microfono, dopo le parole di rito, ha cominciato a leggere una lettera ma è apparso chiaro sin da subito che il tenore del discorso fosse tutt’altro.

“Io dovrei annunciare che a ottobre io e Cristina ci dobbiamo sposare – dice Segre -, poi riflettendo ho pensato che questo non è un regalo per lei ma più per me. Qual è il regalo da fare a Cristina? Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. In questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me”.

Dopo un applauso iniziale di incoraggiamento, cala il gelo tra i presenti. La stessa Cristina, destinataria della lettera, cambia espressione. “Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata dal punto di vista mentale e sessuale come hai avuto modo di confidarti. So anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale. Cari amici, non pensiate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui stasera termino la mia convivenza con lei”.

“Ho il cuore a pezzi”

Infine la conclusione: “Sono deluso, ho il cuore a pezzi. Mi faccio la colpa di non aver capito come una donna non possa davvero amarti. Cara Cristina a Mykonos vai con il tuo avvocato, sii felice con lui. Come sai è tutto pagato, come il viaggio in Vietnam con tua figlia, una splendida e seria ragazza che mi dispiace che debba essere toccata da questa situazione. Se vorrai al tuo ritorno potremo valutare come proseguire una collaborazione professionale, la nostra storia insieme finisce stasera. Ti auguro di essere felice con il tuo nuovo compagno e di continuare a brillare nella vita come hai fatto in questi anni”.