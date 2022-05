Ancora un prodotto richiamato dal Ministero della Salute. Due lotti di Lasagne al ragù confezionate sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati per possibile presenza di plastica.

Lasagne al ragù confezionate ritirate dai supermercati: “Non mangiatele”

Lo ha annunciato il Ministero della Salute attraverso un avviso pubblicato sul sito ufficiale. Nella fattispecie, il ritiro riguarda due diversi marchi di lasagne confezionate ma prodotte dalla stessa ditta la “Piatti freschi Italia spa” nello stabilimento di Trezzo sull’Adda, a Milano.

Il lotto “incriminato” è T902220510 di Lasagna al ragù, prodotto per la società “Maxi Di srl” con sede a Belfiore, in provincia di Verona, e venduto a marchio “Bontal” in confezioni da un chilogrammo ciascuna e con data di scadenza fissata al 10 maggio 2022.

Leggi anche >> Rischio salmonella, nuovo richiamo per Ferrero: altri prodotti Kinder ritirati dai supermercati

L’altro prodotto richiamato sono le Lasagne al Ragù distribuite in confezioni da un chilogrammo ciascuna col marchio “Arte Gastronomica” dalla stessa ditta “Piatti freschi Italia spa” con lotto T902220510 e scadenza fissata al 10 maggio 2022.

Per entrambi i prodotti il richiamo si è reso necessario per una possibile presenza di frammenti plastici nelle confezioni. Tutti i prodotti dello stesso lotto sono stati ritirati dai supermercati in via precauzionale dalla stessa azienda. Per chi avesse acquistato le confezioni aventi lo stesso numero di lotto l’invito è a non consumarle e a riportarle al punto vendita dove sono state comprate.