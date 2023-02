“Apriamo la facoltà di medicina. Noi abbiamo ancora il numero chiuso. Non abbiamo più medici, abbiamo 10mila ragazzi italiani che devono andare a laurearsi in Romania, in Bulgaria, perché non hanno superato i quiz. Sono a volte quiz demenziali, scemenze… uno deve fare Medicina e gli chiedono dove è l’Himalaya… fesserie”, lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca in un suo video pubblicato poi sui social.

L’annuncio di De Luca: “Medicina non sarà più a numero chiuso

Il governatore della Campania è intervenuto nello stesso giorno in cui il ministro Bernini ha annunciato che ci sarà un aumento dei posti disponibili nelle facoltà di Medicina per far fronte alla carenza strutturale di medici nel Sistema Sanitario Nazional

La novità prospettata dal Ministero porterebbe ad un incremento del 20/30% dei posti disponibili, ma per parlare di numeri certi, ha spiegato, si dovrà aspettare aprile, “quando si concluderà il lavoro del tavolo tecnico”, e si deve tenere presente che “i nuovi iscritti saranno medici tra sei-otto anni”.

É chiaro che se apriamo oggi le Università i medici li abbiamo tra 6 anni, ma cominciamo a muoverci. Cominciamo a dare incentivi per i medici dei Pronto Soccorso. Evitiamo che se ne vadano all’estero o che vadano a lavorare solo nel comparto privato, dove li pagano il doppio”, ha concluso De Luca.