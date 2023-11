GIUGLIANO. Un finanziamento di 10,5 milioni di euro per la Circumlago e Lago Patria. Questo quanto approvato durante l’ultimo Consiglio in Città metropolitana.

La ex provincia ha previsto lo stanziamento per la strada che costeggia il lago giuglianese che era in realtà già al centro di progetto di 8 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania. Fondi che però, a causa dell’immobilismo delle amministrazioni, sono stati definanziati. Il piano della Regione risale infatti al 2006 e le amministrazioni che si sono succedute non hanno portato avanti l’iter così che il finanziamento è andato perso.

Finanziamento per Lago Patria

Ora Città metropolitana ha previsto questo nuovo stanziamento per “la realizzazione di una pista ciclabile, la rifunzionalizzazione della strada carrabile, la creazione di una fascia boscata di rispetto e la sistemazione di un’area a verde attrezzata con un percorso naturalistico per la riqualificazione paesaggistica dell’area”.

Negli anni la Regione, detentrice del precedente finanziamento, ha invitato il Comune più volte a portare avanti l’iter burocratico e dare un’accelerata, pena la perdita dei fondi. E così, dopo anni di immobilismo e rimpalli di competenze, quei famosi 8 milioni di euro che risalivano al 2006 sono andati persi. Ora dunque prova la Città metropolitana a mettere una toppa ed entro il 31 dicembre di quest’anno dovrebbe esserci anche l’impegno di spesa. Il progetto dovrebbe essere quello già messo a punto per il precedente finanziamento e questo dovrebbe restringere i tempi. Ad oggi il Lago Patria continua a versare in uno stato di degrado e abbandono.

“Chi si ferma è perduto e io sono abituato a non fermarmi mai – ha commentato il consigliere metropolitano di Giugliano, Salvatore Pezzella -. Ecco perché in questi mesi mi sono messo al lavoro e insieme ai tecnici di Città Metropolitana, in particolare ringrazio il dirigente Gaudino e tutto lo staff, abbiamo ottenuto un importante risultato ratificato dal voto del Consiglio”.