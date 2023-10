Molesta una ragazzina fuori scuola, tenta con insistenza un approccio e la segue in sella a una moto. Infine si abbassa i pantaloni mentre la minorenne è a telefono con la mamma. È la terrificante vicenda registrata a Lago Patria e segnalata in alcuni gruppi WhatsApp. Non è chiaro quando si sarebbe verificato l’episodio e sei sia stata sporta o meno denuncia alle forze dell’ordine.

Lago Patria, molesta ragazzina fuori scuola e si abbassa i pantaloni mentre è a telefono con la mamma

“Buongiorno – si legge nel messaggio che circola sui social -, volevo raccontarvi una brutta esperienza vissuta soprattutto perché possiate stare attenti con i bambini la domenica pomeriggio. Mia figlia è uscita a portare a spasso il mio cane e quando era vicino alla scuola si è accorta che un uomo la seguiva in moto. Ha continuato ad avanzare sulla strada per il supemercato Decò e il centauro continuava a disturbarla e a chiederle come si chiamasse il mio cane”.

Da qui la decisione di fare inversione di marcia. “Mia figlia è tornata subito indietro poiché ha notato qualcosa di strano nell’uomo quando è tornata di nuovo a scuola. Il molestatore infatti si è avvicinato di nuovo a lei, spaventata, lei mi ha subito chiamato e l’uomo ha cercato di avvicinarsi e quello che ha fatto è stato abbassarsi i pantaloni davanti a mia figlia. In quel momento ero al telefono con lei, mi sentivo molto impotente e avevo paura per la mia bimba. Le ho solo detto ‘corri a casa e non guardarti indietro’. Ho chiamato mio marito per andare a vedere per lei […]”.

La donna conclude amareggiata: “Questa situazione ha generato molta paura. Mia figlia ieri ha rivisto la moto di notte passare davanti a casa mia non so bene se sia la stessa moto. Dico di stare attenti con i ragazzi. Ditemi sentito parlare di quest’uomo, perché posso pensare che non sia la prima volta che lo fa, forse lo ha già fatto con altre ragazze”.