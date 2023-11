Restano l’allerta ed i disagi a Lago Patria dopo l’esondazione. Nei giorni scorsi lo specchio d’acqua, coi forti temporali, è straripato ancora una volta, provocando anche danni col cedimento di un tratto di sede stradale. Ora la circumlago tra Giugliano e Castel Volturno resta interdetta al traffico veicolare anche se non mancano alcuni temerari che lo percorrono. Il lago esondato ha riportato in superficie pure diversi rifiuti, come plastica, pneumatici ed anche parti di auto.

Lago Patria: preoccupazione per mancata manutenzione della foce

Prosegue però l’allerta meteo, la protezione civile regionali ha esteso l’avviso almeno fino a domani sera. Ecco che resta la preoccupazione per automobilisti, residenti ed attività commerciale della zona. Polemiche ancora una volta per la mancata manutenzione della foce verso il mare ed il continuo rimbalzo di competenze tra Regione, Città Metropolitana e comune di Giugliano e Castel Volturno. Da anni, in molti, chiedo anche un intervento infrastrutturale per evitare il tappo di sabbia che si forma davanti al canale che dovrebbe dare sfogo al lago Patria. Ogni anno invece, in occasione dei forti temporali, si ripresentano le esondazioni ed i rischi per la circumlago, allagata e danneggiata.