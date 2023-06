Due ladri di Giugliano in trasferta a Trentola Ducenta per mette a segno un colpo. A mandare in fumi i loro piani, i Carabinieri della locale stazione che li hanno arrestati prima che potessero rubare un’auto in sosta.

Ladri in trasferta da Giugliano a Trentola Ducenta per rubare auto: arrestati dai Carabinieri

In manette sono finiti un 45enne e un 35enne, di cui uno già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo, avevano infatti notato i due che girovagavano per le strade di Trentola Ducenta a bordo di una vettura.

Questo è bastato agli uomini della benemerita per insospettirsi e decidere, quindi, di seguire la macchina con una “civetta” fino al comune di Orta di Atella, dove sono stati bloccati proprio mentre, con attrezzi da scasso, stavano tentando di rubare un’auto lasciata in sosta.

I due, però, non si sono accorti di avere i militari alle costole e così hanno tentato il colpo convinti che nessuno li avrebbe scoperti. Colti in flagranza di reato, sono stati bloccati e arrestati. I malviventi dovranno rispondere di furto in concorso e violazione degli o obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Entrambi sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.