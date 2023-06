Borse griffate, una Mercedes e preziosi: questo il bottino del furto messo a segno ai danni di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, nella sua abitazione in via Ripuaria, a Varcaturo, lungo la fascia costiera giuglianese.

Ladri in casa di Zielinski: rubate borse firmate e una mercedes da 190mila euro poi ritrovata

Il raid è stato realizzato questa mattina da alcuni balordi, approfittano dell’assenza del calciatore che era in vacanza in Sardegna con la famiglia. I malviventi hanno quindi fatto irruzione nella villa del polacco, riuscendo a sottrarre alcuni oggetti di valore per poi vandalizzare gli interni.

Secondo un primo inventario i malfattori avrebbero portato via soldi, magliette da collezione, alcune borse di marca (appartenenti alla moglie del centrocampista), e la Mercedes del valore di 190mila euro che è stata poi rintracciata e recuperata dai militari nel comune di Aversa, grazie alla scatola nera installata a bordo. Proseguono, intanto, le indagini dei Carabinieri al fine di individuare gli autori dell’ennesimo furto che si registra in fascia costiera.