Hanno divelto due cancelli e sfondato un vetro blindato di una scuola di karate alla ricerca di un facile bottino. Ma in realtà, una volta all’interno, non hanno trovato altro che un euro e cinquanta centesimi. La vicenda è accaduta a Pomigliano d’Arco; a essere presa di mira dai ladri la scuola di karate Fujiyama, che si trova in pieno centro e a due passi dal Parco Giovanni Paolo II e alla villa comunale.

Ladri entrano in una scuola di karatè nel Napoletano: ma dentro trovano 1,50 euro

Nella notte ignoti hanno forzato l’ingresso e si sono introdotti nella scuola di arti marziali, ma non hanno trovato praticamente nulla.

I titolari della scuola si sono così sfogati sui social: “La Scuola di karate Fujiyama di Pomigliano D’Arco, tutti gli allievi, ed in particolare i bambini, ringraziano per la visita”, hanno ironizzato in una nota, aggiungendo anche l’entità del bottino: “Rubati 1 euro e 50 centesimi: vergogna!”, conclude la nota. Alla fine i danni più consistenti sono stati riportati proprio dall’ingresso forzato. “Cosa ti aspettavi di trovare in un Dojo, idiota?!”, hanno aggiunto ancora i titolari.