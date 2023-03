E’ il fiore tradizionale dell’8 marzo, nel corso degli anni è diventato il simbolo di questa giornata e dell’avvio della primavera.

Nella giornata dedicata alle donne si è soliti acquistarle da sole, oppure in composizioni particolari.

Il caro fiori non da scampo al settore e anche per le mimose c’è un piccolo rincaro che i commercianti cercando di bilanciare con altri servizi e senza far pesare troppo la spesa alle tasche dei clienti.