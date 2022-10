Napoli. “È stato un incontro magico” queste le parole della pastry chef giuglianese Maria De Vito per descrivere l’incontro con l’attrice Maria Pia Calzone, interprete di importanti pellicole e giunta al grande successo interpretando Donna Imma Savastano nella serie Gomorra.

Maria De Vito, nel giorno del compleanno dell’attrice ha portato una torta con tanto di candeline, sul set di “La voce che hai dentro”, film che vede la Calzone recitare con Massimo Ranieri.

Quest’oggi l’attrice ha cosi commentato sui social:“Ieri una bellissima pasticceria mi ha fatto un regalo dolcissimo arrivando sul set con un sorriso affettuoso e una torta gigantesca. Grazie a tutta la troupe che ha festeggiato con me, a voi che mi avete fatto gli auguri qui e fuori da qui”. Soddisfatta la pastry chef Maria De Vito che ha commentato l’incontro:“Maria Pia è una persona ed artista dolcissima. È stato un momento emozionante per me, da sempre, sua ammiratrice”