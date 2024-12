Se Lucariello, celebre personaggio della commedia eduardiana “Natale in Casa Cupiello”, avesse posto la stessa domanda ad Angelo Di Maio, fisioterapista non vedente con la passione per l’artigianato, la risposta sarebbe stata diversa. A lui il presepio piace eccome.

La storia di Angelo, maestro presepista di Aversa non vedente: “Nel presepe ci cammino dentro”

Originario di Aversa aveva appena sei anni quando realizzò il suo primo presepe e da allora non ha più smesso. Con la fantasia, come ci tiene a sottolineare, cammina dentro alle scenografie che realizza, stando attento a tutti i dettagli, a partire dai materiali quasi tutti riciclati a cui dà una seconda vita. L’ultimo presepe che ha realizzato sarà esposto al Colonnato del Bernini a Piazza San Pietro, dal 8 dicembre al 6 gennaio.