La stazione Chiaia della Linea 6 è tra le sei più belle al mondo nel 2024

La stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana di Napoli è stata inserita tra le sei stazioni più belle al mondo per il 2024. A conferirle questo prestigioso riconoscimento è il Prix Versailles, il premio internazionale di architettura e design che viene assegnato ogni anno presso la sede dell’Unesco a Parigi.

La stazione è entrata nella lista delle World’s Most Beautiful Passenger Stations, una selezione che celebra le opere architettoniche più affascinanti e innovative del mondo. Il Prix Versailles, noto per premiare l’eccellenza in diverse categorie, riconosce opere straordinarie in sei ambiti: aeroporti, campus universitari, impianti sportivi, musei, empori, hotel e ristoranti, e stazioni passeggeri.

La stazione Chiaia, inaugurata lo scorso luglio, si distingue per il suo design unico, che si inserisce perfettamente nel contesto del percorso artistico che caratterizza molte delle stazioni della metropolitana di Napoli.

Progettata dall’architetto Uberto Siola, la stazione si sviluppa su tre livelli: l’ingresso principale di piazza Santa Maria degli Angeli, l’accesso secondario di via Chiaia e il piano banchina. “L’idea alla base del progetto”, spiega Siola, “era quella di sfruttare la luce per un edificio sostanzialmente ipogeo”, creando così un ambiente luminoso e accogliente anche in un contesto sotterraneo.