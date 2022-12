La statua del Cristo avrebbe versato lacrime autentiche almeno 4 volte. È quanto accaduto a Stupinigi, frazione del Comune di Nichelino, in provincia di Torino.

A riportare la notizia è La Stampa, insieme alle testimonianze di alcune persone che hanno gridato al miracolo. La scena, con il volto in lacrime del Cristo, è stata anche ripresa da alcuni cellulari.

L’autore di un video, riprendendo la scena poi pubblicata su Facebook, racconta che la testa della statua al tatto non risulta bagnata e assicura che non si tratta nemmeno della resina caduta dagli alberi del parco di Stupinigi. E su La Stampa aggiunge: “Lacrime vere, che sono un messaggio per tutti noi fedeli”, asciugate con un fazzoletto diventato una reliquia.

La statua del Cristo versa lacrime: i fedeli gridano al miracolo

La statua è stata portata via dal luogo di preghiera in cui si trovava, sulla strada provinciale 143, nella prima mattinata di martedì 12 dicembre 2022, scortata dai carabinieri. Destinazione: l’Arcivescovado di Torino, dove verrà sottoposta agli accertamenti e verrà visionata direttamente dal vescovo, monsignor Roberto Repole.

Verranno effettuati esami tecnici sul liquido sgorgato e delle radiografie per scoprire se ci sono stati trucchi. La commissione d’inchiesta diocesana si esprimerà poi sull’autenticità del fenomeno. L’ultima parola sarà comunque della Santa Sede. Potrebbero esserci altri esami, oppure si attesterà il miracolo di Torino.