Boom di ascolti per la terza e ultima puntata de La Sposa. Ieri sera, 30 gennaio, ben 6.925.000 telespettatori pari al 31,81% di share hanno seguito la mini serie targata Rai.

La Sposa: ultima puntata

L’ultima puntata, seguitissima dal pubblico italiano, ha visto Italo e Maria trovare un equilibrio dopo un po’ di complicazioni. Non sono mancati però i colpi di scena: Paolino infatti si reca di nascosto nel cortile, incuriosito da una sagoma. Quando il bambino arriva in cortile, scoppia un incendio che mette in pericolo la sua vita.

Quando Italo vede suo figlio in pericolo, interviene per salvarlo dalle fiamme. Purtroppo, però, Italo muore per salvare Paolino, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Maria.

Maria si ritrova da sola, con un figlio in arrivo e un altro da crescere. Si vede quindi costretta ad affidare Paolino a Nunzia perché lei deve concentrarsi su un ricovero che purtroppo durerà più a lungo del previsto.

Quando esce dall’ospedale scopre che Paolino è stato affidato a un istituto per volere di Antonio. Maria è una roccia e fa di tutto per riavere Paolino con sé. Alla fine, diventata mamma della piccola Vittoria, Maria decide di realizzare anche il sogno di Italo e Vittorio, fondare la prima cooperativa gestita tutta da donne.

Seconda stagione: ci sarà?

Al momento non ci sono conferme ufficiali circa un’eventuale seconda stagione della serie tv. La Rai, infatti, non si è ancora espressa a riguardo.

Buone notizie per i fan: Serena Rossi tornerà presto in tv con la seconda stagione della serie Mina Settembre, mentre Giorgio Marchesi ha finito di girare una nuova serie Rai, intitolata Studio Battaglia, che vedrà protagonisti un gruppo di avvocati.