Giorgio Marchesi è un noto attore italiano, volto molto amato dal pubblico per aver preso parte a diverse serie tv di grande successo. Sta per tornare su Rai1 ne La sposa, nuova fiction in cui recita accanto a Serena Rossi.

Scopriamo maggiori dettagli e informazioni su Giorgio Marchesi.

Giorgio Marchesi: chi è, età, moglie, figli

Giorgio è nato a Bergamo 23 febbraio 1974, sotto il segno dei Pesci. Ha 47 anni ed è alto 178 cm. E’ un grande tifoso dell’Atalanta.

E’ sposato con l’attrice Simonetta Solder, dalla quale ha avuto i figli Giacomo e Pietro Leone.

Giorgio Marchesi: film, teatro, La sposa

Dopo aver vissuto a Londra, Giorgio si appassiona alla recitazione e, una volta tornato in Italia, lascia l’università per studiare teatro. Si dedica a vari corsi presso diversi teatri, e poi nella sua Bergamo fonda il Teatro Sghembo.

La passione per il teatro lo porterà a lavorare sul palco per tutta la sua carriera, ma nel 2003 decide di trasferirsi a Roma, sia per continuare a studiare recitazione, sia per provare a entrare nel mondo delle produzioni televisive e cinematografiche. Il suo esordio arriva proprio lo stesso anno, con la miniserie tv Una vita in regalo.

Il 2011 è la grande svolta della carriera: prima ottiene una parte in Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, poi viene scelto per interpretare il giornalista Marco Levi nella settima stagione di Un medico in famiglia. Questo ruolo lo porterà nelle case e nel cuore di milioni di italiani e lo interpreterà fino al 2016.

In tv, appare in tantissime produzioni , tra cui Braccialetti Rossi 3 nel 2016 e Sorelle nel 2017. Nel 2018, poi, Giorgio entra a far parte del cast dell’Allieva 2.

Uno dei sui ultimi grandi successi è stato entrare a far parte del cast de I Medici 3. A gennaio 2022, è protagonista de La sposa, serie tv in cui affianca Serena Rossi, incentrata sulla tematica dei matrimoni combinati.

Giorgio Marchesi: Instagram

Giorgio ha un suo profilo Instagram seguito da circa 116mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.