Sono iniziate le riprese di Mina settembre 2, la seconda stagione dell’appassionante serie di Rai 1 che ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Serena Rossi, nella serie la protagonista Mina Settembre, è a lavoro con tutti gli altri per la seconda stagione.

Ieri sono circolate alcune foto di una troupe a lavoro sul set in piazza dei Martiri. Alcuni passanti, incuriositi, hanno scattato foto che sono finite sul web e che alimentano la curiosità dei fan di Mina. Visto il successo della prima stagione, non poteva che arrivare il seguito dell’amatissima serie TV, nella quale non mancheranno i colpi di scena e altri segreti che verranno alla luce cambiando ogni equilibrio.

Mina Settembre 2

La storia è nata da un racconto di Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano già famoso per aver dato vita al noto commissario Ricciardi e ai Bastardi di Pizzofalcone. Anche queste ultime due saghe sono diventate delle serie tv di successo.

Tra le novità è previsto l’ingresso di Marisa Laurito. Anche nella seconda stagione proseguiranno le avventure dell’assistente sociale che lavora presso il consultorio che continuerà a essere divisa tra la passione per il suo lavoro da assistente sociale e la complicata vita sentimentale, ma non solo. Laurito vestirà i panni di un importante personaggio che intreccerà la sua vita con quella di Gelsomina.

Gelsomina Settembre, lo ricordiamo, vive con la madre (interpretata da Marina Confalone), dopo essersi separata dal marito (nella serie il magistrato Giorgio Pasotti).Protagonisti insieme a Serena Rossi, anche Giuseppe Zeno (nel ruolo del ginecologo Domenico Gambardella) e Nando Paone (che interpreta il portiere Rudy Trapanese).

Le anticipazioni e quando inizia

Inoltre, le anticipazioni di Mina Settembre 2 rivelano che Gelsomina dovrà costruire il suo rapporto con il fratello Gianluca, di cui ignorava l’esistenza. Il giovane è frutto della storia clandestina tra Irene – la sua migliore amica – e suo padre.

Insomma, una situazione piuttosto difficile da gestire, tanto che Mina prenderà la decisione di farsi aiutare da un terapeuta, sperando possa aiutarla a fare chiarezza.

Sulla data di messa in onda non ci sono ancora conferme visto che si sta girando proprio in questi giorni.