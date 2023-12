Ha 36 anni ed è di Torre del Greco. È la sosia di Giorgia Meloni. Ma nonostante la forte somiglianza, ha una sua identità: si chiama Antonella Greco e gestisce un piccolo negozio di casalinghi nella città corallina.

A Napoli la sosia di Giorgia Meloni: cosa fa e chi è

È bastato pubblicare un video su TikTok per conquistare la popolarità social: decine di migliaia di visualizzazioni per pochi secondi in cui Antonella si mostra sorridente dietro il bancone della sua attività mentre accoglie alcune clienti.

L’idea di pubblicare una clip è venuta dal marito, Enzo, che scherzosamente la saluta ogni mattina con un “buongiorno presidente”. E in effetti la somiglianza c’è: i capelli biondi, l’altezza, gli occhi chiari, il sorriso.

“Da quanto è stato pubblicato il video – ha dichiarato Antonella a Il Mattino – la agenzie di comunicazione ci contattano. Ci offrono di gestire anche pagine TikTok. Ma in verità a Palazzo Chigi non siamo mai stati. Siamo persone umili e vogliamo continuare a lavorare nel negozio, tra la gente.”