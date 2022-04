La scogliera dei misteri è la nuova fiction in partenza su Rai 1 martedì 12 aprile: si tratta di una serie tv francese, dal titolo originale Jugéé coupable, un crime in cui la protagonista intende fare chiarezza in merito al suo passato, su cui si cela un velo di mistero. Vediamone trama, cast, puntate, location e personaggi.

La scogliera dei misteri: trama

La scogliera dei misteri, dal titolo originale Jugéé coupable, è incentrato sulle vicende della protagonista, Lola Brémond, pronta a far luce sul suo passato misterioso.

La storia inizia quando Lola, venticinquenne laureata in gestione alberghiera, arriva nella suggestiva Bretagna per sostenere un colloquio per il posto di assistente manager; la ragazza rimane delusa quando si rende conto che quel colloquio in realtà non esiste.

Dopo aver ricevuto un messaggio anonimo, in cui le viene chiesto di leggere il giornale locale, Lola scopre che esattamente venticinque anni prima è avvenuto un terribile delitto. La vittima, Manon Jouve, ha una sorprendente somiglianza con lei: si scoprirà che la donna era la sua vera madre.

In un clima di vendette e omicidi, la protagonista è decisa a scoprire la sua vera storia e così inzia un’indagine per ritrovare suo padre ma, soprattutto, per scoprire che è l’assassino di sua madre.

La scogliera dei misteri: puntate

La serie tv verrà trasmessa su Rai 1 per tre prime serate, a partire da martedì 12 aprile 2022.

La scogliera dei misteri: cast e personaggi

A guidare il cast, diretto da Grégory Ecale, c’è l’attrice francese Garance Thenault (nel doppio ruolo di Lola e della sua defunta madre), affiancata da vari attori molto conosciuti in patria, come Pierre-Yves Bon (Capitano Clément Neuville), Jérôme Anger (Georges Battaglia), Aurélie Vaneck (Gaëlle Jourdan), Elodie Frenck (Ines Leroux), Vincent Winterhalter (Michel Jourdan), Ines Melab (Tenente Virginie Martel), Alexis Loiret (Eric Battaglia), Franck Bermouga (Bertrand Lafont), Gabrielle Lazure (Mireille Jouve).

La serie ha riscosso molto successo in patria, dove è stata trasmessa la scorsa estate da France 2: il ritmo è incalzante e coinvolgente, tanto da tenere incollato lo spettatore allo schermo.

La storia travolgente, ricca di omicidi, romanticismo, inganni e segreti familiari, mantiene alta l’attenzione del pubblico fino alla verità finale.

La scogliera dei misteri: location

La fiction è stata girata in Francia, precisamente a Morbihan, un dipartimento della regione della Bretagna che si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico tramite il Golfo di Morbihan.

Il capoluogo del dipartimento di Morbihan è la cittadina di Vannes che si può vedere anche nella serie tv.