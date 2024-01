La Sarnese si aggiudica la Coppa Italia Dilettanti nella finale contro la Puteolana 1902. A decidere la partita un gol nei tempi supplementari di Davide Evacuo.

Sarnese-Puteolana 1909 1-0

Allo stadio Partenio Lombardi si è disputata la finale della Coppa Italia Dilettanti. A sfidarsi in terra irpina sono arrivate Sarnese e Puteolana che in semifinale avevano eliminato rispettivamente contro Forio ed Acerrana. Dopo una lunga battaglia la finale è stata decisa con un gol soltanto nei minuti di recupero, non essendo bastati i 90 minuti regolamentari per decretare un vincitore. A decidere la gara è stata una rete di Davide Evacuo al minuto 109′. Sarnesse che avanza così alla fase nazionale della manifestazione.

Puteolana 1902-Sarnese 0-1 d.t.s.

RETI: 109′ Evacuo

NOTE: al 99′ espulso Rinaldi(P)

LE FORMAZIONI INIZIALI

Puteolana 1902: Russo, Calone, Catinali, Laringe, Prisco, Amelio, Alvino, Rinaldi, Palumbo, Rosolino, Guglielmo.

In panchina: Pirone, Puzone, Severino, Cigliano, Cappa, Grezio, Vitale, Sanguineti, Battaglia. Allenatore: De Michele.

Sarnese 1926: Maiellaro, Vitolo, Salerno, Cozzolino, Johnson Yeboah, Padin, Pellecchia, Cassandro, Dentice, Caruso, Ciampi.

In panchina: Somma, Lopetrone, Evacuo, Sbordone, Losasso, Siano, Carpentieri, Logrieco, De Sio. Allenatore: Farina