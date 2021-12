La santa messa di Natale in diretta su Teleclubitalia. Il 25 dicembre alle ore 10 sarà trasmessa in diretta su canale 98 del digitale terrestre e sui social dell’emittente la celebrazione dalla parrocchia di San Pio X di Giugliano.

Come ogni anno, Teleclubitalia propone ai suoi telespettatori e fedeli le celebrazioni del Natale così da poter consentire anche a chi non può essere presente in chiesa, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, di poter partecipare alla messa celebrata da don Francesco Riccio.

La santa messa, come già accade per le celebrazioni di ogni domenica, sarà visibile anche sui canali social di Teleclubitalia e avrà come sempre anche una interprete lis per i sordomuti. Al termine sarà trasmessa una puntata speciale di Verso Betania in collegamento da Betlemme.

Intanto, sempre per l’emergenza sanitaria, il vescovo di Aversa ha stabilito che la celebrazione della vigilia di Natale in tutte le chiese della diocesi deve tenersi non più a mezzanotte ma tra le 18 e le 19. Una decisione dettata dalla difficoltà del momento, dal nuovo aumento dei contagi e per evitare soprattutto assembramenti e situazioni a rischio all’interno delle chiese. Ogni parroco decide quando celebrare la messa della notte di Natale tra le 18 e le 19.