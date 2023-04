Con un gol di Boulaye Dia la Salernitana ha gelato il Maradona e ha costretto i partenopei a rimandare la festa scudetto. Una doccia fredda del tutto inaspettata dopo il gol di Mathias Olivera che aveva siglato il provvisorio 1-0.

La Salernitana gela il Maradona: festa scudetto rimandata

La gara è rimasta bloccata sullo 0-0 per più di 60 minuti, fino al goal di Olivera che ha portato gli azzurri in vantaggio su calcio di punizione di Raspadori. Il dominio incontrastato del Napoli è stato però interrotto all’84’ dal goal di Dia, che beffa Meret con un sinistro a giro sul secondo palo. Cala il gelo tra gli spalti dello stadio Maradona e all’esterno, dove migliaia di tifosi erano già assiepati per festeggiare il terzo scudetto.

A questo punto festa rimandata a giovedì dopo il match contro l’Udinese o domenica contro la Fiorentina in casa. Ovviamente la parola fine sul campionato dipenderà sempre dall’aritmetica. Se la Juventus vince stasera contro il Bologna, al Napoli basterà un solo punto contro l’Udinese.

Tanta delusione tra i supporters azzurri: in migliaia si erano riversati tra le strade del centro storico e di Fuorigrotta per acclamare i beniamini e celebrare finalmente il terzo scudetto atteso a Napoli da 33 anni dopo i due firmati da Diego Armando Maradona.