“La Preside”, la fiction che divide il Parco Verde di Caivano

La fiction “La Preside”, ispirata alla storia della dirigente scolastica dell’istituto Francesco Morano di Caivano, accende il dibattito nel Parco Verde. Un racconto televisivo che porta sullo schermo l’impegno della scuola in un territorio difficile, ma che divide gli stessi residenti del quartiere.
Da un lato c’è chi apprezza il lavoro della dirigente e vede nella fiction un riconoscimento del ruolo fondamentale della scuola come argine al disagio e alla criminalità. Un esempio di dedizione che, secondo molti, restituisce dignità a un territorio spesso raccontato solo per le sue emergenze.
Dall’altro lato, però, alcuni abitanti esprimono disagio per quella che definiscono l’ennesima etichetta. Il timore è che, nonostante le buone intenzioni, la serie finisca per rafforzare uno stigma che il Parco Verde porta da anni, oscurando la quotidianità di chi vive e lavora lontano dai riflettori.
Un racconto che divide, dunque, tra orgoglio e preoccupazione, e che riapre una questione più ampia: come raccontare le periferie senza trasformare le loro difficoltà in un marchio permanente.