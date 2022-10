Afragola. All’imprenditore afragolese Raffaele De Nigris è stata conferita dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” la Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Gestionale.

La Parthenope consegna la laurea honoris causa a Raffaele De Nigris

La cerimonia, alla quale ha partecipato il sindaco di Afragola Antonio Pannone, si è tenuta a Villa Doria d’Angri ed è stata aperta dai saluti del magnifico rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Alberto Carotenuto e dalla Laudatio del professore Stefano Aversa, direttore del Dipartimento di Ingegneria.

Il neo dottore in ingegneria gestionale ha tenuto la Lectio Magistralis in “Imprenditorialità – Innovazione – Internazionalizzazione – I tre pilastri dell’esperienza de Nigris”. “Ho espresso a Raffaele De Nigris le congratulazioni a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale per un riconoscimento così prestigioso, che esalta l’eccellenza di un modello imprenditoriale nato sul nostro territorio e di un marchio d’interesse storico affermatisi a livello internazionale e tuttora fondati sulla straordinaria abnegazione di una famiglia e di un team di assoluta qualità, capaci ogni giorno di realizzare la sapiente sintesi di tradizione e innovazione”, ha dichiarato il sindaco Antonio Pannone.