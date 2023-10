“Devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo le live e dicono che raccolgono dei soldi per me e i miei figli, e per pagare il funerale a mio marito: non è vero niente”. A parlare di false raccolte fondi che girerebbero sui social nel nome di Mister Pella Pazzo, il tiktoker morto dopo un malore, è la moglie Susy attraverso un video.

La moglie di Mister Pella Pazzo su TikTok: “False raccolte di soldi, non donate niente”

La donna ha chiesto di non donare nulla a chi sta raccogliendo soldi dicendo si tratti di donazioni per lei e per i figli della coppia, nonché per sostenere le spese del funerale.

“Ragazzi, vi scrivo queste parole senza forza”, ha detto Susy, “ma devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo le live e dicono che raccolgono dei soldi per me e i miei figli, e per pagare il funerale a mio marito: non é vero niente, non donate niente a queste persone, grazie”, ha aggiunto ancora la moglie del tiktoker napoletano, i cui funerali si sono celebrati ieri giovedì 3 ottobre nella chiesa di Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo.