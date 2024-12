La Lazio sbanca per il terzo anno di fila il Maradona e il Napoli saluta la vetta

Dopo il successo in Coppa Italia, la Lazio replica al Maradona battendo il Napoli 1-0 e costringendo la squadra di Conte al secondo posto scavalcata dall’Atalanta. Gara di grandissima intensità. Meglio in Napoli nella prima parte: chance per Politano e Anguissa. La Lazio risponde con Zaccagni e Castellanos. Nella ripresa traversa di Dele-Bashiru, il Napoli non punge e la squadra di Baroni segna con Isaksen. Vano l’assalto finale degli Azzurri che cedono la vetta della classifica all’Atalanta e trovano la seconda sconfitta consecutiva contro la squadra di Baroni.

Napoli-Lazio 0-1

Primo tempo

Azzurri che partono subito forte andando vicinissimo al vantaggio, bellissima azione tra Di Lorenzo e Politano, palla arretrata per la conclusione di McTominay, Provedel si salva in angolo. Reagisce anche la Lazio che ci prova con un pericoloso Isaksen che mette apprensione sulla destra per poi rientrare e tirare con il mancino, Meret si allunga e mette in calcio d’angolo. Ormai è quasi inutile parlarne, ma al 26′ solito errore scandaloso della sezione arbitrale che non concede un solare rigore al Napoli per un tocco di Nuno Tavares su un passaggio di Politano. Nella parte centrale del primo tempo la pioggia abbondante che si abbatte sul Maradona. Ci prova ancora Politano che appare essere il più dinamico tra gli azzurri, Kvara illude la rete sul calcio d’angolo. Finisce un bel primo tempo con il pareggio che porta Napoli e Lazio a riposo.

Secondo tempo

Ripresa che si apre su tutt’altro binario con Lazio che sfiora subito la rete del vantaggio con una gran botta di Dele-Bashiru che spacca la traversa. Nel secondo tempo il Napoli si spegne in fase offensiva, sfiorando la rete del vantaggio con la deviazione di Anguissa da calcio d’angolo. Quando il pareggio sembra profilarsi come l’orizzonte più probabile la Lazio trova la rete per espugnare il Maradona, Grande apertura di Noslin da sinistra a destra per Isaksen che controlla, supera un avversario e piazza un gran tiro sul secondo palo dove Meret non può arrivare. 82′ – Entrano Raspadori e Gilmour, escono Lobotka e McTominay cercando di trovare quanto meno un pari. Succede ben poco nel finale con il Napoli incapace di creare azioni pericolose e dopo 4 di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la seconda sconfitta consecutiva del Napoli con la Lazio, che dopo aver eliminato gli azzurri dalla coppa Italia, sottrae anche la vetta della classifica ad Antonio Conte.

Tabellino

NAPOLI-LAZIO 0-1

Marcatore: 79′ Isaksen

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano (76` Neres), Lukaku, Kvaratskhelia.

A disp.: Caprile, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho.

All.: Antonio Conte

LAZIO (4-2–3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (61` Patric), Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia (72` Pedro), Zaccagni; Castellanos (72` Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Lazzari, Bordon, Castrovilli, Tchaouna.

All.: Marco Baroni