Con i posticipi di ieri si è concluso il turno infrasettimanale nel girone C di serie C. Continua la cavalcata in vetta della Juve Stabia ed espugna Latina. Vincono anche le altre campane in zona Play off.

La Juve Stabia non si ferma più, vincono Benevento, Avellino e Giugliano

Archiviato il turno infrasettimanale nel girone C di serie C. Non si ferma la cavalcata della Juve Stabia in vetta che batte il Latina grazie ad una doppietta di Adorante e resta a +7 dalle inseguitrici. Gruppo delle inseguitrici guidato dal Benevento che espugna Potenza grazie ad una doppietta di Lanini. Vince anche l’Avellino che strapazza il Catania al Partenio e al terzo posto in solitaria. Cade il Picerno a Foggia per 2-0, vince il Taranto 1-0 e si aggiudica il derby pugliese con il Virtus Francavilla.

Stecca ancora la Casertana che si fa raggiungere nel finale dell‘Audace Cerignola Importante vittoria del Crotone a Messina. Continua il momento magico del Giugliano che batte la Turris nel derby 2-1 e consolida una posizione in zona Play Off. In zona salvezza importante successo del Monterosi Tuscia che batte il Sorrento 1-0 e accredita sempre di più una pazza rimonta per la Classifica. Infine pari nel derby salvezza tra Monopoli e Brindisi.