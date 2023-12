La Juve Stabia non si ferma più, la Casertana batte il Giugliano e aggancia il secondo posto, rallentano ancora Avellino e Benevento

18° Giornata girone C

Archiviato il penultimo turno prima del giro di boa, nel girone C di serie C, con la Juve Stabia che continua la sua corsa solitaria in vetta battendo agevolmente il Virtus Francavilla 3-0, in attesa dello scontro diretto con il Picerno. La Casertana si aggiudica il derby con il Giugliano per 3-1 grazie alle reti di Tavernelli, Curcio e Montalto. Pareggio per il Picerno con il Brindisi per 1-1, Il Crotone sbanca Monopoli con un secco 0-3 salendo al quarto posto. Rallentano ancora Avellino e Benevento che non vanno oltre lo 0-0 rispettivamente con Taranto e Latina rimanendo in zona play off ma allontanandosi dalla vetta. L’Audace Cerignola si aggiudica il derby con il Foggia nel posticipo del lunedì grazie alla doppietta di Malcore. Il Sorrento sbanca il Massimino di Catania 0-1 con un gol di De Francesco e aggancia proprio gli etnei. Nelle zone calde della classifica pareggio a reti bianche anche per Potenza e Messina e in piena zona retrocessione spettacolare pareggio per Turris e Monterosi Tuscia che danno vita ad un pirotecnico 3-3 che però non smuove la situazione in classifica per due squadre in grossa difficoltà.