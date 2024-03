Archiviato il 29° turno con il posticipo del Monday Night vinto dalla Juve Stabia 1-0 contro la Casertana. Grande rimonta del Giugliano, ok anche il Benevento. Pari per Avellino, Sorrento e Turris.

I risultati del 29° turno della serie C, girone C

La Juve Stabia continua la sua cavalcata verso la B, batte la Casertana 1-0 con un rigore di Candellone nel finale e rimane a +7 dalle inseguitrici. Gruppo delle inseguitrici guidato dal Benevento che vince con il Foggia 1-0 grazie a un gol di Lanini. Rallentano anche il Picerno che non va oltre lo 0-0 con il Monopoli e l’Avellino che pareggia con un mai domo Cerignola 1-1.

Grande rimonta del Giugliano che, un secondo tempo show, ribalta da 2-0 a 2-3 con il Crotone e si rilancia in piena corsa per la zona play-off. Pareggio per il Sorrento con Potenza 1-1, Colombini nel finale risponde a Caturano. Successo esterno del Messina che cala il tris in casa del Brindisi grazie a Zunno in stato di grazia.

In zona salvezza, ottimo punto per la Turris

Nelle zone calde della classifica stecca ancora il Catania che pareggia anche con il Monterosi Tuscia e non allunga dalla zona play-out, laziali sempre più in corsa per la salvezza. Importante pareggio della Turris che ferma il Taranto 1-1 al Liguori. Vitale successo del Virtus Francavilla che batte in casa il Latina e trova tre punti fondamentali nella corsa salvezza.