Archiviato il 23° turno nel girone C, la Juve Stabia tenta l’allungo in vetta, cade l’Avellino nel posticipo nel derby campano con il Sorrento. Pari per Benevento, Casertana, Giugliano e Turris.

La Juve Stabia cerca l’allungo in vetta

Giornata che vede l’allungo in vetta della Juve Stabia che sbanca Potenza con un perentorio 1-3 allungando a +7 dalle inseguitrici. Cade l’Avellino nel derby casalingo con il Sorrento che passa al Partenio e si inserisce nel gruppone in zona play off a 35 punti. Pari per il Benevento che rimane al terzo posto a quota 40 punti. Il Picerno si fa raggiungere dal Giugliano nel recupero e spreca 2 punti, Al De Cristofaro è 1-1. Pazza rimonta del Cerignola, che sotto di due reti rifila un poker ai calabresi e consolida un posto play off. Stecca ancora la Casertana che al Pinto non va oltre il pareggio con il Latina.

In zona play out arriva un pari per la Turris

Nella parte centrale della classifica stenta ancora il Catania di Lucarelli che al Massimino non va oltre il pareggio con il Monopoli. Giornata importante anche per le zone basse della classifica con la Turris che trova un punto interno contro il Messina, la Virtus Francavilla si aggiudica il derby pugliese e inguaia il Foggia in crisi nera. Pareggio a reti bianche anche per le ultime della classe tra Monterosi e Brindisi