La gioia di Frattamaggiore per il goal di Antonio Vergara in Champions: “Grinta e personalità fin da bambino”

Lacrime di gioia a Frattamaggiore per Antonio Vergara, la nuova stella azzurra, dopo il goal in Champions col Chelsea. Una super giocata che si continua a vedere e rivedere. Un’emozione forte per la scuola calcio Lodi. Qui si vive di pane e pallone e ben si conoscono le qualità del ragazzo.

A gioire con lui sugli spalti, i familiari e soprattutto la sua prima tifosa, la madre Anna che ha pubblicato un video sui social per ricordare il momento. Un grande orgoglio per tutta la comunità frattese che offre un altro talento al calcio italiano.

VIDEO: