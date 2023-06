Il calcio a Frattamaggiore è pronto a ripartire dalla Serie D col titolo dell’Afragolese. Il presidente rossoblu Raffaele Niutta aveva annunciato già da tempo la volontà di lasciare Afragola e nelle scorse ore avrebbe chiuso l’accordo. Il saluto del bomber e capitano Fabio Longo è un altro segnale.

La Frattese pronta a ripartire in Serie D con titolo afragolese

I nerostellati della Frattese (attualmente in Eccellenza) sono pronti a rilanciarsi, ripartendo dalla quarta serie, dopo anni difficili. Al centro dell’operazione ci sarebbe ancora l’ex presidente Rocco D’Errico. Ritrovato entusiasmo pure grazie alla disponibilità dello stadio Ianniello, già sede delle Universiadi nel 2019. L’accordo potrebbe essere ufficializzato a breve ed attualmente il nuovo gruppo starebbe definendo i quadri dirigenziali.

Così tramonterebbe definitivamente l’ipotesi che accostava Niutta all’imprenditore giuglianese Donato Poziello per questa operazione. Il calcio sta per rinascere a Frattamaggiore e tramontare ad Afragola. Qui però ci sono importanti interventi di riqualificazione in corso allo stadio Moccia. Il sindaco Pannone negli ultimi giorni aveva chiuso: “La nostra parte l’abbiamo fatta ma manca la società”.

Qui resterebbe quindi solo Virtus Afragola, club militante nel campionato di Promozione campana. Anche se un gruppo di imprenditori locali potrebbe mettere in piedi un nuova cordata per rilanciare l’Afragolese nel calcio che conta. Nel frattempo invece cresce l’entusiasmo a Frattamaggiore.