Mugnano. Sarà a ingresso libero e avrà luogo a “Le Reve” di Mugnano di Napoli sabato 3 dicembre alle 19,00 la degustazione natalizia di Sweet Chocolate laboratorio di pasticceria con sede in via San Vito a Giugliano. “Per l’occasione avremo un’ospite speciale, la cantante Mavi, tra le voci più belle del momento – ha dichiarato la pastry chef Maria De Vito che ha aggiunto – sarà l’occasione per degustare le nostre novità natalizie ma soprattutto per incontrare vecchi e nuovi amici”.

COMUNICATO STAMPA