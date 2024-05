Sono Benevento, Carrarese, Juventus Next Gen, Catania e LR Vicenza le cinque squadre qualificate al secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C NOW.

I risultati del primo turno nazionale

Succede tutto nella prima frazione di gioco allo stadio “Vigorito”, dove il Benevento batte 2-1 la Triestina con le reti di Ciciretti e Perlingieri conquistando la qualificazione.

Vittorie, invece, che non valgono il passaggio del turno quelle di Perugia e Atalanta U23 sui campi di Carrarese e Catania.

La Juventus Next Gen, dopo lo 0-1 dell’andata in favore della Casertana, riesce a battere i campani e ad accedere al prossimo turno: 1-3 il risultato finale, in rete per i bianconeri Sekulov, Cerri e Guerra. Pari senza reti, infine, tra LR Vicenza e Taranto, con i padroni di casa che strappano il pass per la qualificazione.

I risultati