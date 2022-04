La Casa di Carta: Corea è una delle serie tv più attese, tratta alla nota produzione spagnola di grande successo, disponibile su Netflix. Il remake coreano uscirà nel 2022, sempre sulla stessa piattaforma. Vediamone trama, cast, personaggi e data di uscita.

La Casa di Carta: Corea: data di uscita

La Casa di Carta: Corea è in uscita il 24 giugno 2022 su Netflix. Sarà composta da 12 episodi della durata di 60 minuti ciascuno. Il teaser uscito non fornisce molti dettagli in merito a quello che vedremo nella fiction ma si apre con la figura del Professore, interpretato da You Ji Tae, intento a scegliere alcune delle maschere appese a una parete.

Successivamente, la scena cambia e ci si sposta in quella che sembra essere una sala di comando. Al centro, in piedi, una donna, Woo Jin (Kim Yunjin), facente parte della task force.

La Casa di Carta: Corea: trama

Netflix non ha ancora diffuso notizie ufficiali sulla trama de La Casa di Carta: Corea ma si sa soltanto che la Corea del Nord e la Corea del Sud stanno per essere unificate. Ciò significa che è in arrivo una moneta unica davvero nuova di zecca, motivo per cui l’intenzione del Professore è quella di organizzare un colpo senza precedenti.

Per riuscire nel suo intento, arruola ladri professionisti – o forse disperati, proprio come nella versione spagnola – da entrambe le parti del Paese. Altro non è dato sapere, neanche cosa si intenda per “Joint Economic Area“.

Trattandosi di un remake, sicuramente La Casta di Carta: Corea riprenderà alcuni aspetti già visionati nella serie tv originale ma sarà interessante scoprire come i coreani adatteranno la sceneggiatura e se ci riusciranno a replicarne il successo. La sfida è molto difficile, ma non impossibile.

La Casa di Carta: Corea: cast e personaggi

Oltre al Professore e a Wood Jin, il remake de La casa di carta made in Korea potrà contare su personaggi già conosciuti da chi ha seguito la serie spagnola. A interpretare Berlino, sarà Park Hae-soo, mentre il ruolo il ruolo di Tokyo è affidato a Jun Jong-seo. Mosca sarà interpretato da Lee Won-jong, Denver avrà il volto di Kim Ji-hun e, invece, a calarsi nei panni di Nairobi sarà Jane Yoon-ju. Completano Lee Huyn-woo, Kim Ji-Hoon e Lee Kyu-ho rispettivamente nei panni di Rio, Helsinki e Oslo.