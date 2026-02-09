La Boxe Gladiator continua a sfornare campioni: Anita Criscuolo convocata al camp azzurro

Ancora grandi soddisfazioni per la Boxe Gladiator, realtà sportiva che continua a distinguersi nel panorama pugilistico nazionale. Dopo gli straordinari risultati ottenuti da Serena Barbato, campionessa italiana e medaglia di bronzo europea, arriva un nuovo importante traguardo per la società: anche Anita Criscuolo è stata selezionata tra le atlete azzurre per il prestigioso camp di allenamento della Nazionale Italiana.
La giovane pugile giuglianese prenderà parte al raduno insieme alle migliori atlete del panorama nazionale, vivendo un’esperienza di altissimo livello tecnico e sportivo. La convocazione rappresenta un riconoscimento significativo che premia il talento, la determinazione e il lavoro quotidiano svolto dall’atleta insieme allo staff della Boxe Gladiator.
Questo nuovo risultato conferma l’ottimo lavoro portato avanti dalla società, sempre più punto di riferimento nella crescita e nella formazione di giovani talenti, contribuendo a valorizzare il movimento pugilistico sul territorio.
La partecipazione di Anita Criscuolo al camp azzurro rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la Boxe Gladiator e per la comunità sportiva locale, che continua a vedere emergere atleti capaci di distinguersi anche a livello nazionale.
COMUNICATO STAMPA