Kvara ritorna ad allenarsi in gruppo, già in campo con il Genoa?

Kvicha Kvaratskhelia è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema alla caviglia sinistra che lo aveva tenuto ai box nella trasferta del Napoli ad Udine. L’esterno georgiano ha svolto gran parte dell’allenamento con il gruppo e aumentano le speranze di poterlo vedere già nella sfida con il Genoa. E ci sono anche grosse novità sul suo rinnovo con la società, con le parti che sembrano essersi avvicinate notevolmente.

Kvara punta già al ritorno con il Genoa

Filtra ottimismo, dunque, in merito alla possibilità di vedere Kvaratskhelia tra i convocati per il match del Ferraris in programma sabato pomeriggio alle ore 18 . Entro domani Antonio Conte e il suo staff tecnico decideranno se inserire il georgiano nell’elenco dei partenti per la Liguria o se non correre rischi anticipando i tempi del ritorno in campo.

Arrivano novità sul futuro del georgiano

Nelle ultime ore ci sono stati notevoli passi in avanti nella trattativa per il rinnovo col Napoli, che avrebbe aperto ad una clausola rescissoria più bassa di quella inizialmente richiesta. Dalla fumata bianca, a quella nera, adesso si è nuovamente passati a una fiducia fortissima verso il rinnovo del calciatore ex Dinamo Batumi con la formazione azzurra. Kvara dovrebbe allungare fino all’estate del 2029 con una clausola rescissoria molto simile a quella pattuita con Victor Osimhen, ovvero valida per i club all’estero e non per quelli italiani. Le cifre: 6 milioni all’anno per il giocatore, l’idea è quella poi di avere una clausola liberatoria da 80 milioni