Dopo un ottimo precampionato il Napoli va ko nell’ultima amichevole prestagionale contro gli spagnoli del Girona che con una rete per tempo, regalano ad Antonio Conte la prima sconfitta a Castel Di Sangro. Prova opaca per gli azzurri che si arrendono ad una struttura superiore in questo momento per una squadra apparsa più avanti nel processo di struttura di squadra.

Napoli-Girona 0-2

Conte conferma lo stesso undici che ha battuto il Brest confermando Di Lorenzo Rrahmani e Buongiorno nel trio difensivo, centrocampo affidato a Lobotka e Anguissa con Mazzocchi e Spinazzola pronti sulle fasce. Kvara e Politano alle spalle del confermato Raspadori match winner con i francesi.

Primo tempo

Gara fortemente condizionata dalle avverse condizioni meteo con un forte temporale che si è abbattuto su Castel Di Sangro. Il Girona appare fin da subito essere un avversario ostico forte del palleggio e pressione in avanti componenti tipiche delle squadre iberiche. Napoli che non riesce a mostrare quella fluidità di manovra vista nelle precedenti uscite. Un errore di Meret regala il vantaggio al Girona, con il portiere che regala in disimpegno con i piedi il pallone a Van De Beek che con il destro non sbaglia per il vantaggio spagnolo. Napoli che non riesce a reagire con il primo tempo che vede gli azzurri andare sotto.

Secondo tempo

La pioggia copiosa rende il terreno molto pesante che si va aggiungere alla condizione non ottima come spesso accade in questo inizio di stagione e il ritmo cala vistosamente, ed un partita che diventa più bloccata. Spinazzola vicino al l’autogol di poco non regala il raddoppio al Girona. Il Napoli pareggio subito il conto dei pali con una deviazione di Rrahmani che di poco non regala il gol al Napoli. Nel finale il Girona trova il raddoppio di Villa per il definitivo 0-2. Altra nota negativa l’infortunio di Mazzocchi che esce per una presunta distorsione alla Caviglia destra. Dopo una serie di cambi il risultato non cambia più, con il Napoli che trova le prime reti subite e la prima sconfitta del suo precampionato. Azzurri che ripartiranno già domani con l’allenamento congiunto con la Casertana nella quale Conte darà spazio a quei giocatori che non hanno trovato minutaggio nella gara di oggi.

Il tabellino

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (58′ Zerbin), Lobotka, Anguissa, Spinazzola (78′ Marin); Politano (89′ Ngonge), Kvaratskhelia, Raspadori (78′ Simeone). All. Conte

Girona: Gazzaniga, Arnau (85′ Antal), David Lopez (85′ Roca), Blind, Frances, Van de Beek (65′ Stuani), Yangel Herrera (72′ Juanpe), Ivan Martin, Portu (72′ Villa), Bryan Gil (85′ Minsu), Valery (65′ Almena). All. Michel

Arbitro: Scatena di Avezzano

Marcatori: 23′ Van de Beek, 83′ Villa.