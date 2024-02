Il Giugliano cade a Potenza 1-0 con un gol di Volpe ad inizio gara. Gialloblù che non riescono ad allungare la striscia positiva nonostante un tempo giocato in doppia superiorità numerica. Uomini di Bertotto che restano in zona play off nonostante il Ko

Potenza-Giugliano 1-0.

Al Viviani di Potenza il Giugliano va a caccia di importanti punti per la zona play off. Bertotto conferma il tridente Ciuferri-Salvemini-Baldè. Confermando Oyewale al posto di Yabre basso a sinistra. Potenza che passa subito in vantaggio al 4° minuto con il gran gol di Volpe che parte dalla fascia sinistra e con il destro trova un gran tiro su cui Russo non può arrivare. Giugliano apparso nel primo tempo piuttosto in affanno soffrendo i grandi ritmi imposti dal Potenza ben messo in campo e ordinato nel suo 3-5-2. Al 30′ è Russo a salvare il Giugliano ed evitare il gol del 2-0 su un colpo di testa di Armini, dopo un minuto è ancora Russo a tenere in piedi il Giugliano e fermare uno scatenato Volpe che va via in campo aperto ma il destro violento trova la risposta dell’esperto portiere del Giugliano. Nel finale di primo la più grande occasione del Giugliano arriva con Salvemini che raccoglie un’ottima palla filtrante, sterza per portarsi la palla sul destro e batte a rete ma Alastra si allunga meravigliosamente e mette in angolo.

All’intervallo Bertotto prova la mossa De Sena che entra al posto di uno spento Ciuferri. Al 49′ il Potenza resta in dieci per l’espulsione di Asencio per doppia ammonizione. Assurdo ciò che accade al Viviani con il Potenza che resta addirittura in nove per l’espulsione anche di capitan Schiattarella per un entrata in ritardo su Yabre. Giugliano chiamato alla rimonta forte della doppia superiorità numerica. Al 55′ splendido gol annullato a Salvemini per posizione di fuorigioco. Ci prova ancora Salvemini ma ancora Alastra a dire no. Partita che si gioca ad una porta sola e il Giugliano sfiora ancora il pari al 69′. Il Giugliano nel finale non riesce a sfruttare la superiorità affidandosi per lo più a dei cross dalle fasce che non impensieriscono più di tanto la retroguardia rossoblù. A dieci dalla fine il neo entrato Scognamiglio non riesce a mettere in rete da pochi metri. Al 85′ ancora Alastra a salvare il risultato su un cross velenoso di Baldè. Il nervosismo è a farla da padrone nei minuti finali per un risultato che non cambia più dopo 7 di recupero e sancisce il ko del Giugliano che rimane fermo a 39 punti. Importante successo per il Potenza che sale a 35 punti allontanandosi dalla zona play out.

POTENZA-GIUGLIANO 1-0

Marcatori: 5′ pt Volpe (P)

POTENZA: Alastra, Armini, Castorani, Verrengia, Schiattarella, Burgio, Hristov, Volpe (83′ Rossetti), Candellori, Asencio, Hadžiosmanovićv (84′ Spaltro). A disposizione: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Steffè, Caturano, Maisto, Pace, Mazzeo, Spaltro, Paura, Petti. Allenatore: Marco Marchionni

GIUGLIANO Russo, Romano (75′ Berardocco), De Rosa (61′ Di Dio), Salvemini, Oyawale (46′ Yabre), Valdesi, Caldore (80′ Scognamiglio), Cargnelutti, Ciuferri (46′ De Sena), Balde, Maselli. A disposizione: Baldi, Rob Coprean, Menna, Perdono, Boccia, Oviszach. Allenatore: Valerio Bertotto”