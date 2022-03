Kledi Kadiu, noto semplicemente come Kledi, è un ballerino, insegnante e attore albanese naturalizzato italiano. E’ ospite a Verissimo insieme alla moglie per parlare della malattia del figlio Gabriel, che ha avuto dei gravi problemi alla nascita: a 13 giorni dal parto, Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una meningo-encefalite. Vediamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Kledi e al problema che ha dovuto affrontare.

Kledi Kadiu: chi è, età, biografia, ballo

Kledi nasce a Tirana, in Albania, il 7 aprile 1974, sotto il segno dell’Ariete. Ha 47 anni ed è alto 170 cm.

Entra giovanissimo all’Accademia Nazionale di Danza dove si è diplomato nel 1992. Nello stesso anno, è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana dove ha ricoperto, fin dall’inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte e Dafni e Cloe. Il mastro Carlo Palacios è stato il primo a riconoscerne le doti, come riconoscerà in una intervista sul palco a Castelnovo ne’ Monti, e a indirizzarlo verso la carriera nel mondo della televisione.

Kledi Kadiu: Amici, film

La prima esperienza televisiva arriva nel 1996 e, dall’anno seguente, Kledi è diventato primo ballerino in programmi noti al grande pubblico quali Buona Domenica, C’è posta per te ed Amici di Maria De Filippi.

Nel 2004, ha fondato a Roma la Kledi Dance, una scuola di danza. Nel 2005 è arrivata anche la prima esperienza cinematografica con Passo a due, a cui è seguito il film La cura del gorilla con Claudio Bisio. Nel 2006, Kledi è stato il protagonista della fiction televisiva Ma chi l’avrebbe mai detto.

A settembre 2012, al Festival del Cinema di Venezia, è uno dei protagonisti e testimoni del film di Daniele Vicari La nave dolce, vincitore del premio della critica Pasetti. A novembre 2013, fino a maggio 2017, diventa uno dei docenti di danza della scuola di Amici in onda su Canale 5.

Kledi Kadiu: malattia, figlio, moglie

Kledi Kadiu è sposato con Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga: la coppia ha avuto due figli. Il secondogenito, Gabriel, è nato lo scorso agosto e, purtroppo, ha riscontrato alcuni problemi alla nascita.

“A 13 giorni dal parto, Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite”: queste le parole del ballerino. Si tratta di un processo infiammatorio del sistema nervoso che colpisce le meningi e l’encefalo, un vero e proprio calvario per la coppia che li ha messi a dura prova. Il bambino è sopravvissuto ed è tornato a casa dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tantissimi esami a cui si è dovuto sottoporre.

“Abbiamo intrapreso un percorso di riabilitazione precoce. Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’amore come miglior stimolo all’apprendimento. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di condividere la nostra storia” afferma Kledi.

Kledi Kadiu: Instagram

Kledi è attivo su Instagram: il suo account ufficiale conta circa 250mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.